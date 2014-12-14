МИД Чехии: Россия ощутит последствия санкций в 2015 году

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В МИД Чехии считают, что Россия в полной мере ощутит последствия санкций со стороны Запада в 2015 году.

"Последствия санкций в сочетании с другими факторами станут очевидны только в 2015 году. Тогда мы можем ожидать дальнейший рост инфляции, значительное повышение цен и отток иностранного капитала [из России]", — говорится в докладе дипведомства.

В министерстве считают, что санкции оказывают отрицательное воздействие на российскую экономику в сочетании с падением цен на нефть. По мнению чешских властей, это уже продемонстрировало резкое ослабление рубля.

Ранее стало известно, что Москва ответит на новые санкции со стороны США, напоминает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.