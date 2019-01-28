МИД Чехии: Программа "Восточное партнерство" превзошла все ожидания

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Программа ЕС "Восточное партнерство" является весьма успешной и даже превзошла все ожидания.

Как передает Report, об этом в интервью "Укринформу" заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

По его словам, это партнерство является уникальным и, вообще, одной из лучших внешнеполитических инициатив ЕС, ведь базируется на таких ценностях как демократия, верховенство права, права человека, а также на праве каждой страны выбирать свое будущее.

Министр признал, что политическая трансформация в странах-участницах Восточного партнерства, возможно, еще не прошла точку невозврата, и многие дела до сих пор не завершены, но большинство граждан этих шести стран разделяют европейские ценности и европейскую идентичность.

"Это является огромным объединяющим фактором", - добавил чешский дипломат.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Напомним, что в мае 2009 года программа "Восточное партнерство" была инициирована на первом саммите в Праге.