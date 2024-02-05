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МИД Чехии подтвердил задержание гражданина этой страны при переходе границы

МИД Чехии подтвердил задержание гражданина этой страны при переходе границы МИД Чехии подтвердил факт задержания гражданина Чехии и отметил, что посольство этой страны в Баку сейчас добивается консульского визита.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 15:33
МИД Чехии подтвердил задержание гражданина этой страны при переходе границы

МИД Чехии подтвердил факт задержания гражданина Чехии и отметил, что посольство этой страны в Баку сейчас добивается консульского визита.

Как сообщает Report со ссылкой на чешское агентство ČTK, об этом заявила представитель МИД страны Мариана Вернерова.

"Мы подтверждаем задержание гражданина Чехии. Причиной задержания называется незаконное пересечение границы", - сказала Вернерова. Она добавила, что внешнеполитическое ведомство страны поддерживают контакт с его семьей.

3 февраля гражданин Чехии, миновав заминированную с армянской стороны зону, перебрался на территорию Азербайджана, где и был задержан азербайджанскими военными.

В тот же день соответствующая информация была направлена в консульство Чехии в Азербайджане.

В СГБ Азербайджана возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на английском языке Czech Foreign Ministry confirms detention of Czech citizen while crossing Azerbaijani border
Версия на азербайджанском языке Çexiya XİN vətəndaşının Ermənistandan Azərbaycana keçdiyini təsdiqləyib

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