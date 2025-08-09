О нас

МИД Чехии: Договоренности в Вашингтоне открывают путь к процветанию на Южном Кавказе

МИД Чехии: Договоренности в Вашингтоне открывают путь к процветанию на Южном Кавказе МИД Чехии поддержал парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 15:39
МИД Чехии: Договоренности в Вашингтоне открывают путь к процветанию на Южном Кавказе

МИД Чехии поддержал парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство написало на своей странице в "Х".

"Мы ценим усилия обеих сторон по достижению мира, а также усилия [президента США] Дональда Трампа. Мы надеемся, что этот шаг откроет путь для дальнейшего сотрудничества и процветания на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений

Версия на азербайджанском языке Çexiya XİN: Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalar Cənubi Qafqazda firavanlığa yol açır
Версия на английском языке Czech MFA: Agreements in Washington will pave the way for prosperity in South Caucasus

