МИД Чехии: Договоренности в Вашингтоне открывают путь к процветанию на Южном Кавказе

МИД Чехии поддержал парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

МИД Чехии поддержал парафирование Азербайджаном и Арменией мирного договора

Как передает Report, об этом внешнеполитическое ведомство написало на своей странице в "Х".

"Мы ценим усилия обеих сторон по достижению мира, а также усилия [президента США] Дональда Трампа. Мы надеемся, что этот шаг откроет путь для дальнейшего сотрудничества и процветания на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Отметим, что главы МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений