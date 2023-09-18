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МИД: Цель Армении - сохранение средств разжигания сепаратизма на территории Азербайджана

МИД: Цель Армении - сохранение средств разжигания сепаратизма на территории Азербайджана Целью Армении является сохранение инструментов и средств разжигания сепаратизма на территории Азербайджана.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 18:35
МИД: Цель Армении - сохранение средств разжигания сепаратизма на территории Азербайджана

Целью Армении является сохранение инструментов и средств разжигания сепаратизма на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорилось на брифинге в Министерстве иностранных дел для аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса с участием помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Было отмечено, что простые жители становятся заложниками данной политической авантюры.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Erməni sakinlər separatizmi qızışdırmaq üçün siyasi avantüranın girovu kimi saxlanılır"

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