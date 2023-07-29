МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны

Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс.

Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана о последней ситуации в регионе.

В заявлении отмечается, что все это, особенно военные провокации, последовательно совершаемые незаконными вооруженными формированиями, в том числе радиоэлектронные помехи, которые в последнее время стали более интенсивными и нацелены на пассажирские самолеты, неприемлемы и недопустимы.

"Ответственность за все эти провокации, произошедшие в последние дни, лежит на Армении и ее руководстве, которое продолжает незаконное военное присутствие на территории Азербайджана, поощряет сепаратизм и препятствует усилиям по реинтеграции", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.