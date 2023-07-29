О нас

МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны

МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс.
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 10:34
МИД: Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны

Цель Армении - привлечь в регион третьи стороны, расширить географию напряженности и сорвать мирный процесс.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана о последней ситуации в регионе.

В заявлении отмечается, что все это, особенно военные провокации, последовательно совершаемые незаконными вооруженными формированиями, в том числе радиоэлектронные помехи, которые в последнее время стали более интенсивными и нацелены на пассажирские самолеты, неприемлемы и недопустимы.

"Ответственность за все эти провокации, произошедшие в последние дни, лежит на Армении и ее руководстве, которое продолжает незаконное военное присутствие на территории Азербайджана, поощряет сепаратизм и препятствует усилиям по реинтеграции", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın məqsədi bölgəyə üçüncü tərəfləri cəlb etməkdir"

Самое читаемое

В Баку проходит очередной общегородской субботник
ФотоВ Баку проходит очередной общегородской субботник
22 июля 2023 г. 13:17
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi