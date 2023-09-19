МИД: Цель Армении и созданного ею режима - усиление напряженности в регионе

Целью Армении и созданного ею сепаратистского режима является усиление напряженности в регионе.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и сотрудников МВД в результате минного террора в Ходжавенде.
"Инцидент с подрывом на мине на территории Ходжавендского района еще раз показывает, что основной целью Армении, которая до сих пор не вывела вооруженные силы с территории Азербайджана в нарушение 4-го пункта трехстороннего заявления и продолжает военные действия и установку мин, и созданного ею сепаратистского режима, является усиление военной напряженности в регионе и терроризма. Кроме того, целью этих провокаций является создание препятствий для проведения масштабных восстановительных работ, осуществляемых в постконфликтный период, для гражданского населения, работающего в этих районах, а также для возвращения вынужденных переселенцев и их мирного проживания на своих землях", - заявили в МИД.