МИД: Будут предприняты шаги, чтобы призвать к ответу ответственных за 20 Января

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР 26-тысячная советская армия была введена в азербайджанские города Баку, Сумгайыт и другие. В результате этого военного вторжения были убиты 147 человек, 744 человека получили тяжелые ранения.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР 26-тысячная советская армия была введена в азербайджанские города Баку, Сумгайыт и другие. В результате этого военного вторжения были убиты 147 человек, 744 человека получили тяжелые ранения. Это событие вошло в современную историю Азербайджана как "Кровавый январь".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с трагедией 20 Января.

В преддверии этих трагических событий необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность армянских шовинистов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана и поддержка советским руководством этой деятельности, а также насильственная депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении способствовали усилению в Азербайджане движения против советской власти. Советская армия, введенная в страну с целью предотвратить общенациональное движение и сломить волю к независимости азербайджанского народа, совершила беспрецедентную расправу над мирным населением, полностью нарушив нормы международного права, Конституции СССР и Азербайджанской ССР.

Сразу же после трагических событий общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев провел пресс-конференцию в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, на которой резко осудил это зверство, потребовал дать политическую оценку данным событиям и наказать виновных в резне. На специальной сессии Милли Меджлиса Азербайджана в феврале 1994 года события 20 января 1990 года, в ходе которых были жестоко убиты невинные люди, были расценены как военная агрессия и преступление. В результате продолжившихся обсуждений в парламенте в марте 1994 года было принято постановление "О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года".

С трагедии 20 Января минует 32 года, однако это преступление, являющееся грубым нарушением Всемирной декларации ООН по правам человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и других международных документов и представляющее собой одно из ужаснейших преступлений ХХ века, до сих пор не получило политико-правовую оценку. Ответственность за это преступление напрямую несет бывшее советское руководство. По международному праву события 20 Января должны классифицироваться как преступление против человечности, его заказчики и исполнители должны быть наказаны.

Укрепление независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана является основой нашей государственности, наша борьба за сохранение этих основополагающих принципов вечна. На любые угрозы против независимости и целостности нашего государства и впредь будет даваться решительный ответ. Будут приняты необходимые шаги, чтобы ответственные за различные преступления против народа и государства Азербайджана, понесли ответ", - говорится в заявлении.