МИД Британии поддержал усилия Азербайджана и Армении в достижении мира

Внешняя политика
9 августа 2025 г. 10:54
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми поздравил Азербайджан и Армению с достигнутыми результатами на пути к миру.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Поздравляем Армению и Азербайджан со смелыми шагами, предпринятыми в Вашингтоне на пути к миру. Я высоко оцениваю важную роль президента США [Дональда Трампа] в достижении этого прорыва", - сказал министр, отметив, что Лондон готов оказывать поддержку миру в регионе.

"Великобритания готова поддерживать мир на Южном Кавказе, поскольку обе стороны выполняют свои обязательства", - подытожил он.

Версия на английском языке UK Foreign Secretary сongratulates Azerbaijan and Armenia on progress toward peace
Версия на азербайджанском языке Britaniya XİN başçısı Azərbaycan və Ermənistanı təbrik edib

