МИД Британии поддержал усилия Азербайджана и Армении в достижении мира

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми поздравил Азербайджан и Армению с достигнутыми результатами на пути к миру.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".
"Поздравляем Армению и Азербайджан со смелыми шагами, предпринятыми в Вашингтоне на пути к миру. Я высоко оцениваю важную роль президента США [Дональда Трампа] в достижении этого прорыва", - сказал министр, отметив, что Лондон готов оказывать поддержку миру в регионе.
"Великобритания готова поддерживать мир на Южном Кавказе, поскольку обе стороны выполняют свои обязательства", - подытожил он.
Congratulations to Armenia and Azerbaijan on the bold steps taken in Washington towards peace. I commend @POTUS’s vital role in securing this breakthrough.
As I told @JDVance, the UK stands ready to support peace in the South Caucasus, as both sides honour their commitments.