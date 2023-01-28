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В МИД Бразилии выразили обеспокоенность в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

В МИД Бразилии выразили обеспокоенность в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране Правительство Бразилии выразило обеспокоенность в связи с вооруженным нападением на посольства Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник дипмиссии.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 05:38
В МИД Бразилии выразили обеспокоенность в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Бразилия выразила обеспокоенность в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник дипмиссии.

Как сообщает Report, с заявлением по этому поводу выступило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Бразилия напоминает о принципе неприкосновенности дипломатических представительств и важности защиты их объектов в свете международного права.

Правительство Бразилии выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьей погибшего", - отмечается в сообщении МИД страны.

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Версия на азербайджанском языке Braziliya XİN: "Azərbaycan səfirliyinə basqını, missiya əməkdaşının ölümünü narahatlıqla qarşıladıq"

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