В МИД Бразилии выразили обеспокоенность в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Правительство Бразилии выразило обеспокоенность в связи с вооруженным нападением на посольства Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник дипмиссии.

Бразилия выразила обеспокоенность в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб сотрудник дипмиссии.

Как сообщает Report, с заявлением по этому поводу выступило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Бразилия напоминает о принципе неприкосновенности дипломатических представительств и важности защиты их объектов в свете международного права.

Правительство Бразилии выражает солидарность с правительством и народом Азербайджана, а также с семьей погибшего", - отмечается в сообщении МИД страны.