МИД: Братские отношения между Азербайджаном и Турцией – гарантия безопасности и развития в регионе

Братские отношения и стратегический союз между Азербайджаном и Турцией являются гарантией безопасности и развития в регионе.

Братские отношения и стратегический союз между Азербайджаном и Турцией являются гарантией безопасности и развития в регионе.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он выразил удовлетворение визитом в Турцию 31 июля вместе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Отметим, что вчера Дж.Байрамов находился с официальным визитом в Анкаре. Он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и другими официальными лицами.