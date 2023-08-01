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МИД: Братские отношения между Азербайджаном и Турцией – гарантия безопасности и развития в регионе

МИД: Братские отношения между Азербайджаном и Турцией – гарантия безопасности и развития в регионе Братские отношения и стратегический союз между Азербайджаном и Турцией являются гарантией безопасности и развития в регионе.
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 15:44
МИД: Братские отношения между Азербайджаном и Турцией – гарантия безопасности и развития в регионе

Братские отношения и стратегический союз между Азербайджаном и Турцией являются гарантией безопасности и развития в регионе.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он выразил удовлетворение визитом в Турцию 31 июля вместе с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Отметим, что вчера Дж.Байрамов находился с официальным визитом в Анкаре. Он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и другими официальными лицами.

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Версия на английском языке MFA: Fraternal relations between Azerbaijan and Türkiye - guarantee for security and development in region
Версия на азербайджанском языке XİN: “Azərbaycan və Türkiyə arasındakı qardaşlıq münasibətləri regionda təhlükəsizlik və inkişafın təminatıdır”

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