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МИД: Большинство международных организаций ответили положительно на запрос об участии в выборах

МИД: Большинство международных организаций ответили положительно на запрос об участии в выборах Большинство международных организаций дали положительный ответ на официальный запрос Министерства иностранных дел Азербайджана об участии в качестве наблюдателей на внеочередных президентских выборах 7 февраля.
Внешняя политика
22 января 2024 г. 15:57
МИД: Большинство международных организаций ответили положительно на запрос об участии в выборах

Большинство международных организаций дали положительный ответ на официальный запрос Министерства иностранных дел Азербайджана об участии в качестве наблюдателей на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сайту secki-2024.az.

"МИД направил соответствующие ноты в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Содружество независимых государств, Организацию исламского сотрудничества, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Организацию тюркских государств и Молодежную организацию Движения неприсоединения. Мы получили положительные ответы от большинства организаций, которым мы направили приглашения”, - отметил А.Гаджизаде.

Глава пресс-службы также подчеркнул, что для наблюдения за выборами от зарубежных СМИ поступило множество обращений, точное количество которых станет известно после завершения процесса аккредитации.

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Версия на английском языке MFA: 'Positive responses received from most of international organizations to which we sent notes regarding elections'
Версия на азербайджанском языке XİN: "Seçkilərlə bağlı nota göndərilən beynəlxalq təşkilatların əksəriyyətindən müsbət cavab alınıb"

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