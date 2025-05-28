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МИД Болгарии: Сотрудничество с Азербайджаном носит динамичный характер

МИД Болгарии: Сотрудничество с Азербайджаном носит динамичный характер Министерство иностранных дел Болгарии поздравило Азербайджан по случаю национального праздника 28 Мая.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 10:42
МИД Болгарии: Сотрудничество с Азербайджаном носит динамичный характер

Министерство иностранных дел Болгарии поздравило Азербайджан по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как передает Report, сообщение об этом внешнеполитическое ведомство опубликовало на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Болгария выражает свои наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю Дня независимости Азербайджана! Наше динамичное сотрудничество и взаимное уважение являются прочной основой для дальнейшего развития нашего Стратегического Партнерства", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Bulgarian Foreign Ministry says cooperation with Azerbaijan dynamic
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan XİN: Azərbaycanla əməkdaşlıq dinamik xarakter daşıyır

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