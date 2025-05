МИД Болгарии: Сотрудничество с Азербайджаном носит динамичный характер

Министерство иностранных дел Болгарии поздравило Азербайджан по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как передает Report, сообщение об этом внешнеполитическое ведомство опубликовало на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Болгария выражает свои наилучшие пожелания азербайджанскому народу по случаю Дня независимости Азербайджана! Наше динамичное сотрудничество и взаимное уважение являются прочной основой для дальнейшего развития нашего Стратегического Партнерства", - говорится в сообщении.