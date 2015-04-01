​МИД: Большинство кампаний по очернению Азербайджана накануне Европейских игр исходят от Армении и ее покровителей

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Второй секретарь пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Кенуль Сулейманлы выразила отношение к последним комментариям председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ Леонида Слуцкого.

Как сообщает Report, К.Сулейманлы с интересом ознакомилась с выступлением председателя Комитета по делам СНГ Леонида Слуцкого на пресс-конференции в посольстве Азербайджанской Республики в России: "Он отметил, что армянские СМИ исказили суть его высказываний в Армении и приписали слова, которых он не говорил. Мы с удовольствием отмечаем признание Леонида Слуцкого о подобной деятельности армянских СМИ. Это лишний раз свидетельствует о том, что армянские СМИ в своей пропагандистской деятельности прибегают к самым грязным методам, и приписывают личности высказывания, которых он не говорил".

Представитель МИД заявила, что подобная деятельность полностью подконтрольных государству армянских СМИ, в частности, в отношении представителей России, имеет целью нанести ущерб политическим отношениям между Азербайджаном и Россией: "Эта грязная пропаганда также имеет целью очернить Азербайджан. События вокруг Леонида Слуцкого еще раз доказывают, что большинство кампаний по очернению Азербайджана, в частности, накануне первых Европейских игр, которые пройдут в Баку 12-28 июня 2015 года, исходят от Армении и ее покровителей.

Вместо того чтобы мешать урегулированию конфликта своей деструктивной политикой и негативной деятельностью, Армении, в соответствии с настойчивыми призывами международной общественности, следовало бы вывести свои войска с оккупированных территорий, что приведет к возвращению азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли и внесет вклад в мир и стабильность в регионе".