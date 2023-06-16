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МИД: Безосновательно утверждать, что флаг Азербайджана был поднят на территории Армении

МИД: Безосновательно утверждать, что флаг Азербайджана был поднят на территории Армении Безосновательно утверждать, что флаг Азербайджана был поднят на территории Армении.
Внешняя политика
16 июня 2023 г. 12:06
МИД: Безосновательно утверждать, что флаг Азербайджана был поднят на территории Армении

Безосновательно утверждать, что флаг Азербайджана был поднят на территории Армении.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Вчера на Лачынском ППП был открыт огонь по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана, когда на суверенной территории страны, на мосту Хакари, был поднят флаг Азербайджана. Этот мост был построен Азербайджаном совсем недавно, и утверждение о том, что флаг поднят на территории Армении, безосновательно", - говорится в публикации.

15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела ППП "Лачын" с территории Республики Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, несший службу на пограничном пропускном пункте "Лачын".

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