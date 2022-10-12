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МИД: Безнаказанность позволяет радикальным армянским группировкам прибегать к новым провокациям

МИД: Безнаказанность позволяет радикальным армянским группировкам прибегать к новым провокациям "Безнаказанность позволяет радикальным армянским группировкам прибегать к новым провокациям".
Внешняя политика
12 октября 2022 г. 12:31
МИД: Безнаказанность позволяет радикальным армянским группировкам прибегать к новым провокациям

"Безнаказанность позволяет радикальным армянским группировкам прибегать к новым провокациям".

Об этом Report сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД).

Отмечено, что систематический характер нападений на дипломатические представительства Азербайджана в последнее время со стороны радикальных членов армянских общин за рубежом, в том числе нападений и актов вандализма, совершенных против наших посольств в Вашингтоне, Париже, Бейруте и других городах, вызывает серьезную озабоченность.

"Обеспечение безопасности наших диппредставительств за рубежом является обязательством принимающей страны по международной конвенции. В связи с этим мы еще раз подчеркиваем необходимость проведения соответствующего расследования в связи с каждым произошедшим инцидентом и обеспечения безопасности наших посольств, а также наших дипломатов на должном уровне.

Напомним, что после провозглашения независимости Армении в 1991 году, с целью реализации территориальных претензий против Азербайджана, Армения превратила террор в инструмент государственной политики и в процессе оккупации территорий Азербайджана широко использовала средства террора, а также совершала террористические акты в городе Баку. Как известно, жертвами армянского террора стали 24 турецких дипломата, работающих в разных странах мира.

С сожалением отмечаем, что ни один обвиняемый не был привлечен к ответственности в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с нападениями, произошедшими в последние дни, и в 2020 году в европейских столицах, а также в городе Лос-Анджелес в отношении азербайджанских дипломатических представительств, а также членов азербайджанской общины. Именно эта безнаказанность позволяет радикальным армянским группировкам прибегать к новым провокациям.

МИД решительно осуждает преступные действия радикальных сил в зарубежных странах, направленные против азербайджанских дипломатических представительств, дипломатов и их собственности, и требует от соответствующих структур, ответственных за предотвращение подобных провокаций, со всей ответственностью подходить к своим обязательствам", - отметили в министерстве.

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Версия на английском языке MFA: 'Impunity emboldens radical Armenian groups to resort to new provocations'
Версия на азербайджанском языке XİN: "Cəzasızlıq radikal erməni qruplarını yeni təxribatlara əl atmağa cəsarətləndirir"

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