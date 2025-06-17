МИД Беларуси выразил признательность Азербайджану за содействие в эвакуации своих граждан из Ирана

МИД Беларуси выразил признательность Азербайджану за содействие в эвакуации своих граждан из Ирана

Двадцать три гражданина Беларуси эвакуированы из Ирана в понедельник, 16 июня.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Две группы белорусских граждан (всего 23 человека) 16 июня благополучно выехали из Исламской Республики Иран. Вместе с белорусскими гражданами Иран покинули три гражданина России", - говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси выразили признательность азербайджанским и иранским партнерам за предоставленную возможность для выезда белорусских граждан.