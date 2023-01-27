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МИД Беларуси осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

МИД Беларуси осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране Министерство иностранных дел Беларуси осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 18:52
МИД Беларуси осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел Беларуси осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"Самым решительным образом осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, совершенное 27 января 2023 г., в результате которого погиб сотрудник дипмиссии и получили ранения двое других работников. Выражаем искренние соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Убеждены, что подобным актам, направленным против персонала дипломатических миссий и консульских учреждений, не может быть оправдания", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Belarus XİN Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib
Версия на английском языке Belarusian Foreign Ministry condemns armed attack on Azerbaijani embassy in Iran

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