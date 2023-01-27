МИД Беларуси осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Министерство иностранных дел Беларуси осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Министерство иностранных дел Беларуси осудило вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"Самым решительным образом осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране, совершенное 27 января 2023 г., в результате которого погиб сотрудник дипмиссии и получили ранения двое других работников. Выражаем искренние соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Убеждены, что подобным актам, направленным против персонала дипломатических миссий и консульских учреждений, не может быть оправдания", - говорится в сообщении.