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МИД Беларуси: Баку и Минск продолжат взаимную поддержку в международных организациях

МИД Беларуси: Баку и Минск продолжат взаимную поддержку в международных организациях Беларусь и Азербайджан подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.
Внешняя политика
12 апреля 2024 г. 13:36
МИД Беларуси: Баку и Минск продолжат взаимную поддержку в международных организациях

Беларусь и Азербайджан подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении белорусского МИД по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Беларуси Джейхуна Байрамова и Сергея Алейника.

Министры выразили убежденность, что подписанная в феврале 2024 года дорожная карта между двумя странами придаст новый импульс развитию всего спектра двусторонних отношений двух стран, говорится в заявлении.

"Документом предусмотрено более 60 конкретных мероприятий, нацеленных на развитие актуальных направлений экономического сотрудничества, наращивание объемов взаимной торговли товарами и услугами", - отметили в МИД.

В ходе переговоров также рассмотрен широкий комплекс вопросов белорусско-азербайджанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, взаимодействие на международных площадках.

Главы внешнеполитических ведомств уделили особое внимание организации предстоящих визитов и контактов на высшем и высоком уровнях, углублению торговых отношений, промышленной кооперации и реализации совместных торгово-экономических проектов.

Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении взаимной поддержки в рамках международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Belarus XİN: Bakı və Minsk beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı dəstəyi davam etdirəcəklər

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