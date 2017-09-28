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    МИД Бельгии: Мы продолжим развивать сотрудничество и делиться опытом с Азербайджаном

    Бельгия будет развивать это cотрудничество с перспективы дружбы и взаимоуважения© MFA of Belgium

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Мы продолжим развивать сотрудничество и делиться нашим опытом с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Бельгии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений Бельгии с Азербайджаном.

    В заявлении отмечается, что Бельгия будет развивать это cотрудничество с перспективы дружбы и взаимоуважения, а также основываясь на принципах верховенства закона, хорошего госуправления и взаимного сотрудничества во благо развития, мира и стабильности всех стран.

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