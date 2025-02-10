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МИД: Баку считает неприемлемыми заявления депутата Валуева и признал его персоной нон-грата

МИД: Баку считает неприемлемыми заявления депутата Валуева и признал его персоной нон-грата Баку считает неприемлемыми антиазербайджанские заявления депутата Госдумы РФ Николая Валуева и признал его персоной нон-грата.
Внешняя политика
10 февраля 2025 г. 14:31
МИД: Баку считает неприемлемыми заявления депутата Валуева и признал его персоной нон-грата

Баку считает неприемлемыми антиазербайджанские заявления депутата Госдумы РФ Николая Валуева и признал его персоной нон-грата.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику", - говорится в заявлении.

Гаджизаде с сожалением отметил, что Валуев не единственный российский депутат, который числится в списке "нежелательных лиц". Ранее в него уже были включены Константин Затулин и Виталий Милонов за различные действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Также вызывает сожаление тот факт, что все эти депутаты являются членами правящей партии "Единая Россия", подчеркнул представитель МИД.

"Баку продолжит принимать все необходимые меры в рамках законодательства против лиц, действия которых будут направлены против азербайджанского народа, а также суверенитета, территориальной целостности Азербайджана в целом", - подытожил Гаджизаде.

Напомним, ранее депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму Николай Валуев, комментируя решение Азербайджана о закрытии "Русского дома" в Баку, допустил оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.

Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" (представительство "Россотрудничества") 3 февраля, причиной послужили серьезные нарушения законодательства Азербайджана.

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Версия на английском языке MFA: Russian MP Nikolay Valuev banned from entering Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dövlət Dumasının deputatı Nikolay Valuyevin Azərbaycana girişinə qadağa qoyulub

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