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МИД: Баку считает неприемлемыми попытки придать религиозные оттенки прошлому конфликту

МИД: Баку считает неприемлемыми попытки придать религиозные оттенки прошлому конфликту Баку считает неприемлемыми попытки придать религиозные оттенки прошлому конфликту между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
3 октября 2023 г. 17:47
МИД: Баку считает неприемлемыми попытки придать религиозные оттенки прошлому конфликту

Баку считает неприемлемыми попытки придать религиозные оттенки прошлому конфликту между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, подобное мнение было озвучено на встрече между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и гендиректором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Было отмечено, что двойные стандарты, с которыми столкнулась азербайджанская сторона во время конфликта и постконфликтный период, а также попытки придать ему религиозные оттенки, не только неприемлемы, но и препятствуют достижению мира и стабильности в регионе.

В ходе переговоров глава азербайджанской дипломатии в том числе проинформировал собеседника о ситуации в регионе в постконфликтный период и мирных инициативах Азербайджана. Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан предпринимает практические шаги по восстановлению религиозного и культурного наследия, разрушенного Арменией за десятки лет оккупации.

Было подчеркнуто, что, несмотря на все существующие трудности и вызовы, Азербайджан полон решимости продвигать мирную повестку с Арменией, а также процесс реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество.

В частности, было отмечено, что процесс роспуска и разоружения орудовавших в регионе незаконных армянских вооруженных формирований по итогам проведенных Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий придал импульс усилиям по достижению мира и реинтеграции.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Attempts to give religious overtones to past conflict are unacceptable
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Keçmiş münaqişəyə dini çalarlar verilməsi cəhdləri qəbuledilməzdir"

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