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МИД: Баку считает неприемлемыми попытки Франции втянуть Армению в очередную военную авантюру

МИД: Баку считает неприемлемыми попытки Франции втянуть Армению в очередную военную авантюру Азербайджан считает неприемлемыми попытки Франции вооружить Армению и втянуть ее в очередную военную авантюру.
Внешняя политика
4 октября 2023 г. 13:02
МИД: Баку считает неприемлемыми попытки Франции втянуть Армению в очередную военную авантюру

Азербайджан считает неприемлемыми попытки Франции вооружить Армению и втянуть ее в очередную военную авантюру.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана относительно заявлений министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонны на пресс-конференции в Ереване.

"Считаем неприемлемыми попытки Франции во что бы то ни стало вооружить Армению, подтолкнуть к агрессии и втянуть в очередную военную авантюру. Париж должен понять, что очередные попытки вмешательства в наш регион потерпят неудачу, как это было многократно на протяжении истории", - отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что международные организации, а также сам премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили, что проведенные Азербайджаном в Карабахском регионе локальные антитеррористические мероприятия не представляли никакой угрозы мирным жителям.

"Несмотря на это, французский министр назвала преступлением легитимные шаги Азербайджана на своих суверенных территориях. Подобные заявления не только являются фальшивыми, но и открыто демонстрируют насколько некомпетентной является политика Франции в регионе", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Baku says weaponization of Armenia by France is unacceptable
Версия на азербайджанском языке XİN: "Fransanın Ermənistanı silahlandırmağa çalışması qəbuledilməzdir"

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