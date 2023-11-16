МИД: Баку считает необоснованными и неприемлемыми предвзятые заявления Джеймса О'Брайена

В МИД Азербайджана назвали необоснованными и неприемлемыми односторонние и предвзятые заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, высказанные на слушаниях подкомитета Комитета по внешним связям Палаты представителей конгресса 15 ноября.

В МИД Азербайджана назвали необоснованными и неприемлемыми односторонние и предвзятые заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, высказанные на слушаниях подкомитета Комитета по внешним связям Палаты представителей конгресса 15 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В комментарии говорится, что официальный Баку расценивает слушания и высказанные на нем заявления как удар по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах.

"Обвинения, выдвинутые против Азербайджана, не только необоснованны, но и подрывают мир и безопасность в регионе", - говорится в комментарии.