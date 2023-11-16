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МИД: Баку считает необоснованными и неприемлемыми предвзятые заявления Джеймса О'Брайена

МИД: Баку считает необоснованными и неприемлемыми предвзятые заявления Джеймса О'Брайена В МИД Азербайджана назвали необоснованными и неприемлемыми односторонние и предвзятые заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, высказанные на слушаниях подкомитета Комитета по внешним связям Палаты представителей конгресса 15 ноября.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 15:21
МИД: Баку считает необоснованными и неприемлемыми предвзятые заявления Джеймса О'Брайена

В МИД Азербайджана назвали необоснованными и неприемлемыми односторонние и предвзятые заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, высказанные на слушаниях подкомитета Комитета по внешним связям Палаты представителей конгресса 15 ноября.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В комментарии говорится, что официальный Баку расценивает слушания и высказанные на нем заявления как удар по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах.

"Обвинения, выдвинутые против Азербайджана, не только необоснованны, но и подрывают мир и безопасность в регионе", - говорится в комментарии.

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Версия на английском языке Azerbaijan's MFA responds to US Assistant Secretary of State
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN ABŞ dövlət katibinin köməkçisinə cavab verib

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