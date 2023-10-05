МИД: Баку приветствует заявления Эллы Токораги, осудившей колониальную политику Франции

Азербайджан приветствует заявления члена правления Бакинской инициативной группы против французского колониализма при координационном бюро Движения неприсоединения (ДН), г-жи Эллы Токораги, которая подвергла резкой критике колониальную политику Франции в

Азербайджан приветствует заявления члена правления Бакинской инициативной группы против французского колониализма при координационном бюро Движения неприсоединения (ДН), г-жи Эллы Токораги, которая подвергла резкой критике колониальную политику Франции в ходе заседания Комитета ООН по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации (4-й комитет).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В МИД высоко оценили выступление Э.Токораги, которая выразила признательность Движению неприсоединения, председателем которого является Азербайджан, за поддержку борьбы Французской Полинезии за освобождение от французского колониализма.

В ведомстве с удовлетворением отметили, что Э.Токораги в своем выступлении подчеркнула необходимость противодействия колониализму, являющемуся преступлением против человечества, и важность привлечения правительства Франции к ответственности за несправедливость по отношению народу Французской Полинезии и ущерб, причиненный этой стране.