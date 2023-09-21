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МИД: Баку надеется, что Ереван признает Карабах частью Азербайджана и на словах, и на деле

МИД: Баку надеется, что Ереван признает Карабах частью Азербайджана и на словах, и на деле В МИД Азербайджана выразили надежду на то, что предпринятые Азербайджаном меры принесут мир и развитие региону.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 16:34
МИД: Баку надеется, что Ереван признает Карабах частью Азербайджана и на словах, и на деле

В МИД Азербайджана выразили надежду на то, что предпринятые Азербайджаном меры принесут мир и развитие региону.

Как сообщает Report, об этом в интервью The Insider заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

А.Гаджизаде отметил, что в течение трех лет после Второй Карабахской войны Армения была склонна к военно-политическим провокациям, в том числе озвучивала вводящие в заблуждение, непоследовательные заявления о суверенитете и территориальной целостности Азербайджана.

“Надеемся, что в последующий период будет создана основа для лучшего будущего для Азербайджана и Армении, удастся достичь прогресса в мирном процессе между двумя странами. Отсутствие попыток военной эскалации со стороны Армении в последние два дня - положительный знак. Надеемся, что Армения воздержится от заявлений и шагов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, признает Карабах частью Азербайджана и на словах, и на деле”, - сказал он.

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Версия на английском языке MFA: ‘We hope that Armenia will recognize Karabakh as part of Azerbaijan in word and deed’
Версия на азербайджанском языке XİN: “Ermənistanın Qarabağı sözdə və əməldə Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımasını gözləyirik”

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