МИД: Баку активизировал дипломатические контакты на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Азербайджан активизировал дипломатические контакты на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, об этом говорится отчете МИД Азербайджана по итогам 2024 года.
Как отмечается, представители Азербайджана приняли участие в ряде мероприятий высокого уровня, посвященных событиям в зоне израильско-палестинского конфликта, где была доведена до сведения позиция официального Баку по данному вопросу.
Касательно ситуации в Сирии, Азербайджан призвал к скорейшему восстановлению мира и стабильности в стране после падения режима Башара Асада и прекращению гражданского противостояния.
"Баку выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии, выразив надежду, что вопросы будут решены в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством внутриполитического диалога. Азербайджан также заявил о готовности внести свой вклад в преодоление гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ", - говорится в отчете.