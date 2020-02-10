МИД Азербайджана распространил заявление в связи с выборами в Милли Меджлис

© Report https://report.az/storage/news/3301ff5eb4ec440c1fe7b6e722042ee5/9b6f3c76-d63e-4278-b9ba-4e48b44eda05_292.jpg

"9 февраля 2020 года состоялись внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики. Выборы прошли в полном соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики, Избирательным кодексом и международными обязательствами Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с выборами в Милли Меджлис.

"В целом по стране было создано 5573 избирательных участка и, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, 47,81 процента избирателей приняли участие в голосовании и воспользовались своим избирательным правом.

В результате армянской агрессии из 125 избирательных округов, расположенных в Азербайджане, территории 7 были оккупированы полностью, а 3-х частично, и в целях обеспечения осуществления конституционных прав внутренне перемещенных лиц, изгнанных с этих территорий, по всей стране были созданы 523 избирательных участка. Это также нашло отражение в промежуточном отчете Миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от 29 января 2020 года. Вынужденные переселенцы, лишенные возможности голосовать в своих родных городах, воспользовались правом голоса на специально созданных для них избирательных участках. Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана приняла участие в выборах в избирательных округах Ханкенди и Шуша и стала выборным представителем Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Граждане Азербайджана армянского происхождения из оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана были приглашены Центральной избирательной комиссией, а также Азербайджанской общиной Нагорно-Карабахского региона Азербайджана к участию в парламентских выборах.

В выборах приняло участие наибольшее количество зарегистрированных кандидатов - 1314 кандидатов, что свидетельствует о полном и справедливом процессе регистрации кандидатов, а также конкурентной избирательной среде. Также отмечалось значительное увеличение числа зарегистрированных женщин-кандидатов по сравнению с предыдущими выборами.

За ходом голосования следили 883 международных наблюдателя, которые прибыли в страну по приглашению азербайджанской стороны, и около 78 тысяч местных наблюдателей. В то же время к наблюдению за выборами присоединились 199 представителей 132 иностранных СМИ. Абсолютное большинство международных и местных наблюдателей подтвердили, что выборы были свободными, демократичными и прозрачными. Если были зафиксированы какие-либо недостатки, связанные с выборами, они будут серьезно расследованы.

Парламентские выборы 9 февраля 2020 года являются следующим важным шагом в демократическом развитии Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении.