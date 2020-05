МИД Азербайджана поздравил Иорданию

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Иорданию с Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте МИД в Twitter.

"Мы передаем самые добрые пожелания и поздравления по случаю Дня независимости Иордании. В этот важный день желаем дружественному иорданскому народу крепкого здоровья, успехов и вечного процветания", - говорится в поздравлении.

We convey our best wishes and congratulations on the occasion of the Independence Day of #Jordan



On this notable day, we wish strong health, success and everlasting prosperity to the friendly people of Jordan.@ForeignMinistry pic.twitter.com/3tOQ41fuLW