​МИД Азербайджана назвал причину закрытия посольства Перу в стране

"Решение о закрытии посольства Перу в Азербайджане связано с внутренними и финансовыми проблемами, с которыми столкнулась эта страна".

Об этом в ответ на запрос Report о закрытии посольства заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Каждая страна может принять решение об открытии или закрытии своего дипломатического представительства за рубежом. Республика Перу приняла решение временно закрыть свое представительство в Азербайджане. Данное решение связано с внутренними и финансовыми проблемами, с которыми столкнулась эта страна", - отметила Л.Абдуллаева.

Представитель МИД подчеркнула, что отношения между двумя странами как в политической, так и экономической сферах будут продолжены на том же уровне.