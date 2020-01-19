МИД Азербайджана: Инициаторы и исполнители событий 20 января должны быть наказаны

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Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с трагедией 20 Января.

В заявлении, поступившем в "Report" из Управления пресс-службы МИД, говорится:

"В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в Баку и Сумгайыт, а также в другие города Азербайджана были введены части советской армии численностью 26 000 человек для осуществления операции под названием «Удар». В результате военного вторжения были убиты 147 гражданских лиц, а 744 получили серьезные повреждения. Это событие вошло в историю современного Азербайджана под названием «Черный Январь».

19 января 1990 года Председатель Верховного Совета СССР М. Горбачев, грубо нарушив статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджанской ССР, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в Баку с 20 января. Однако, чтобы население не знало об этом, спецподразделение Комитета государственной безопасности СССР «Альфа» взорвало энергоблок азербайджанского телевидения, соответственно отключив телевещание в стране. Таким образом, войска вошли в город, неведающий о введении чрезвычайного положения, и безжалостно уничтожили мирных жителей.

В преддверии этих трагических событий необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность армянских шовинистов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана и безразличие советского руководства к этой незаконной деятельности, а также насильственная депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении способствовали усилению движения в Азербайджане против советской власти. Советская армия, введенная в страну с целью предотвратить общенациональное движение и сломить волю к независимости азербайджанского народа, совершила беспрецедентную расправу над мирным населением, полностью нарушив нормы международного права, Конституции СССР и Азербайджанской ССР.

Сразу же после трагических событий общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев провел пресс-конференцию в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, на которой резко осудил свершившиеся злодеяния, назвав это террором, совершенным против мирных людей, и актом против закона, демократии и гуманизма. Там же он потребовал дать политическую оценку данным событиям и наказать виновных в резне азербайджанского народа. После возвращения к политической власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева трагедия 20 Января получила политико-правовую оценку на государственном уровне. На специальном заседании парламента (Милли Меджлиса) Азербайджана в феврале 1994 года события 20 января 1990 года, в ходе которых были жестоко убиты невинные люди, были расценены как военная агрессия и преступление. В результате продолжившихся обсуждений в парламенте в марте 1994 года было принято постановление «О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года».

С целью правильного осмысления и анализа реалий нашей истории необходимо достоверно оценить события, приведшие к трагедии 20 Января. В основе всех бед стоят необоснованные территориальные притязания армян, которые в массовом порядке были переселены в регион, в особенности на исторические территории Азербайджана, в начале XIX века

С начала XX века азербайджанский народ подвергался насильственной и дискриминационной политике армянских националистов, становился жертвой беспрецедентных массовых убийств. С конца 1980-х годов с началом распада СССР Армения начала проводить все более откровенную агрессивную политику против Азербайджана, что впоследствии привело к военной оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана. Наряду с азербайджанцами, насильственно изгнанными с мест своего постоянного проживания в Армении, сотни тысяч азербайджанцев, исторически проживавших на оккупированных территориях, также стали жертвами этнической чистки. В оправдание своих территориальных притязаний к Азербайджану армянские экстремисты еще в 1988 году совершили провокацию в городе Сумгайыт, главным инициатором и организатором которой, согласно материалам Генеральной прокуратуры СССР, был этнический армянин Эдуард Григорян, приговоренный к 12 годам лишения свободы. Впоследствии он был переведен для отбывания наказания в Армению, где поспешно был освобожден, что также является показательным фактом, разоблачающим истинных виновников этих событий.

Кровавые события 20 Января, совершенные 30 лет назад, требуют политической и правовой оценки международного сообщества. В результате этой ужасной трагедии были грубо нарушены Всеобщая декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие международно-правовые документы, по своей сути и масштабу это событие стало одним из серьезных преступлений ХХ века. Бывшее советское руководство несет непосредственную ответственность за это преступление. Согласно международному праву, события 20 Января должны быть охарактеризованы в качестве преступления против человечества, а его инициаторы и исполнители должны понести наказание".