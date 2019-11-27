​МИД Азербайджана и Японии провели политические консультации

В Токио состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Японии.

Как сообщает Report, азербайджанскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, японскую сторону представляли заместитель генерального директора Бюро по европейским делам министерства иностранных дел, специальный представитель по Центральной Азии, Кавказу и ГУАМ, посол Хидеки Уяма.

В ходе консультаций заместитель министра Азербайджана подчеркнув, что продолжающиеся конфликты на Южном Кавказе, особенно армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, угрожают стабильности и безопасности региона, проинформировал японскую сторону о предпринимаемых шагах по урегулированию конфликта.

Хидеки Уяма заявил, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта очень важно для мира и стабильности в кавказском регионе и в этой связи поддерживает посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, пожелал мирного урегулирования вопроса в соответствии с принципами международного права.

Во встрече также приняли участие временный поверенный в делах Азербайджана в Японии Фарид Талыбов и начальник отдела кадров Министерства иностранных дел Гюрсель Исмаилзаде.