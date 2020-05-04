МИД: Азербайджан полон решимости продолжать сотрудничество с НАТО

4 мая 1994 года Азербайджан присоединился к программе НАТО "Партнерство ради мира" и установил прочное и взаимовыгодное партнерство с Альянсом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в Twitter.

"Азербайджан полон решимости продолжать сотрудничество с НАТО с целью поддержания мира и безопасности в евроатлантическом регионе и за его пределами",- отметили в МИД.

Сотрудничество Азербайджанской Республики с НАТО началось с вступления в марте 1992-го года в консультационный форум Совета Североатлантического Сотрудничества, созданного совместно с некоторыми странами Центральной и Восточной Европы, который с 1997-го года был переименован в Совет Евро-Атлантического Партнерства. 4-го мая 1994-го года Азербайджанская Республика присоединилась к Программе НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ).

В рамках сотрудничества с НАТО, министерство обороны Азербайджана плодотворно использует Программу Партнерство ради Мира, Оперативный План по Индивидуальному Партнерству, Процесс Планирования и Анализа, Программу Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству, Концепцию Оперативных Возможностей, Штабную Обязанность Партнерства, Программу Расширения Военного Образования, Научную Программу во имя Мира и другие важные механизмы сотрудничества.