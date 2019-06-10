МИД: Азербайджан не признает так называемые "выборы" в Южной Осетии

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с так называемыми "выборами" в Южной Осетии.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в заявлении говорится:

"Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики подтверждает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ и не признаёт так называемые "выборы", состоявшиеся в Южной Осетии и представляющие собой вопиющее нарушение международного права".