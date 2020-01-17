МИД: Азербайджан и Россия готовят "дорожную карту" по сотрудничеству в сфере инноваций и цифровой экономики

"В прошедшем году стратегическое партнерство с Азербайджаном поступательно развивалось по всем основным направлениям".

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Российской Федерации на вопросы СМИ, представленные на пресс-конференцию исполняющего обязанности министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Как отметили в МИД РФ, укреплению двустороннего взаимодействия во многом способствовал "открытый и доверительный диалог" президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. "В 2019 г. состоялось 3 встречи лидеров: 26 апреля "на полях" Форума "Один пояс, один путь" в Пекине, 3 октября на Валдайском форуме и 20 декабря "на полях" неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге. Проведен визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву (20-25 ноября 2019 г.). Активно развивались контакты по правительственной и парламентской линиям".

Отмечается, что Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. Товарооборот в январе-октябре 2019 г. составил 2,5 млрд долл. США, что на 25% больше, чем в соответствующий период 2018 г.

"Успешно реализуются 5 "дорожных карт", нацеленных на вывод российско-азербайджанского стратегического партнерства на качественно иной уровень. Профильные ведомства приступили к разработке новой дополнительной "карты" по сотрудничеству в сфере инновационного развития и цифровой экономики. В настоящее время в Азербайджане работают 950 совместных предприятий. Российские инвестиции в Азербайджан составили 4,5 млрд долл., азербайджанские – 1,5 млрд долл. США.

"Успешно взаимодействуем с Баку на различных международных площадках", - резюмировали в МИД РФ.