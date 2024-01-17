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МИД: Судебная система Азербайджана построена на основе лучших международных практик

МИД: Судебная система Азербайджана построена на основе лучших международных практик Судебная система Азербайджана построена на основе лучших международных практик, вмешательство в нее неприемлемо.
Внешняя политика
17 января 2024 г. 11:16
МИД: Судебная система Азербайджана построена на основе лучших международных практик

Судебная система Азербайджана построена на основе лучших международных практик, вмешательство в нее неприемлемо.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в соцсети "Х", комментируя публикацию посла ЕС в Азербайджане в связи с арестом журналистов.

"Это утверждение является безосновательным и безответственным. Было бы лучше, если бы посол сосредоточился на отсутствии правосудия и плохом обращении в судебных системах некоторых стран ЕС. Вмешательство в судебную систему Азербайджана, которая построена на основе лучших международных практик, неприемлемо", - говорится в публикации.

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