​МИД Азербайджана распространило заявление по поводу теракта в Пакистане

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан категорически осуждает террористический акт, совершенный 16 декабря в школе в провинции Пешавар (Пакистан), в результате которого погибло и было ранено большое количество людей, в основном дети. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном МИД Азербайджана заявлении.

"Азербайджанская сторона выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших и всему народу Пакистана и желает скорейшего выздоровления раненым. Азербайджан как страна, страдающая от терроризма, осуждает все формы и проявления терроризма и подчеркивает, что ни один террористический акт не может быть оправдан.

Азербайджан в тесном сотрудничестве с международным сообществом имеет твердое намерение всячески поддерживать усилия Пакистана в борьбе с терроризмом", - отмечено в документе