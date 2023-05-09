МИД: Азербайджанский народ сумел вписать славную победу в нашу историю в 44-дневной Отечественной войне

Современная история нашего народа, который на протяжении всей своей истории был готов на все жертвы во имя защиты своей Родины, суверенитета и территориальной целостности, также ознаменована блестящими победами, особенно, славной победой в 44-дневной Отеч

Современная история нашего народа, который на протяжении всей своей истории был готов на все жертвы во имя защиты своей Родины, суверенитета и территориальной целостности, также ознаменована блестящими победами, особенно, славной победой в 44-дневной Отечественной войне, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с 78-й годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В заявлении МИД говорится, что именно в 44-дневной Отечественной войне наш народ, мобилизовавшись во имя восстановления нашей международно признанной территориальной целостности, положил конец почти 30-летней незаконной военной оккупации Армении, тем самым сумев вписать славную победу в нашу историю.

"Светлая память наших соотечественников, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашего государства, навсегда останется в сердцах нашего народа. Еще раз с глубоким уважением и благодарностью мы чтим память наших героических соотечественников, вписавших в нашу историю славные победы", - говорится в заявлении.