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МИД: Азербайджанский народ сумел вписать славную победу в нашу историю в 44-дневной Отечественной войне

МИД: Азербайджанский народ сумел вписать славную победу в нашу историю в 44-дневной Отечественной войне Современная история нашего народа, который на протяжении всей своей истории был готов на все жертвы во имя защиты своей Родины, суверенитета и территориальной целостности, также ознаменована блестящими победами, особенно, славной победой в 44-дневной Отеч
Внешняя политика
9 мая 2023 г. 11:07
МИД: Азербайджанский народ сумел вписать славную победу в нашу историю в 44-дневной Отечественной войне

Современная история нашего народа, который на протяжении всей своей истории был готов на все жертвы во имя защиты своей Родины, суверенитета и территориальной целостности, также ознаменована блестящими победами, особенно, славной победой в 44-дневной Отечественной войне, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с 78-й годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В заявлении МИД говорится, что именно в 44-дневной Отечественной войне наш народ, мобилизовавшись во имя восстановления нашей международно признанной территориальной целостности, положил конец почти 30-летней незаконной военной оккупации Армении, тем самым сумев вписать славную победу в нашу историю.

"Светлая память наших соотечественников, отдавших свои жизни за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашего государства, навсегда останется в сердцах нашего народа. Еще раз с глубоким уважением и благодарностью мы чтим память наших героических соотечественников, вписавших в нашу историю славные победы", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijani people managed to inscribe glorious victory in its history during 44-day Patriotic War
Версия на азербайджанском языке XİN: "44 günlük Vətən müharibəsində xalqımız tariximizə Şanlı Zəfəri yazmağa müvəffəq oldu"

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