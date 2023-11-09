МИД: Азербайджанский флаг стал символом славной победы

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.

Как сообщает Report, публикация размещена на странице ведомства в социальной сети "X".

"Трехцветный флаг, символ азербайджанского народа, государственности и независимости, в результате дальновидной политики победоносного Верховного главнокомандующего сегодня превратился в символ нашей славной победы. Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов также поздравил азербайджанский народ с Днем флага.

"9 ноября исполняется 105 лет со дня принятия нашего трехцветного государственного флага, символа славного и победоносного государства. Пусть наш трехцветный флаг всегда развевается в небе суверенного, могучего Азербайджана!",- говорится в публикации.

9 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günüdür.



Xalqımızın, dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin rəmzi olan üçrəngli bayrağımız Müzəffər Ali Baş Komandanın uzaqgörən siyasəti nəticəsində bu gün şanlı Qələbəmizin simvoluna çevrilib.



Yaşasın Azərbaycan! pic.twitter.com/vPIjyY3pzg — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) November 9, 2023