МИД: Азербайджанский флаг стал символом славной победы

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.
Как сообщает Report, публикация размещена на странице ведомства в социальной сети "X".
"Трехцветный флаг, символ азербайджанского народа, государственности и независимости, в результате дальновидной политики победоносного Верховного главнокомандующего сегодня превратился в символ нашей славной победы. Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов также поздравил азербайджанский народ с Днем флага.
"9 ноября исполняется 105 лет со дня принятия нашего трехцветного государственного флага, символа славного и победоносного государства. Пусть наш трехцветный флаг всегда развевается в небе суверенного, могучего Азербайджана!",- говорится в публикации.
9 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günüdür.
Xalqımızın, dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin rəmzi olan üçrəngli bayrağımız Müzəffər Ali Baş Komandanın uzaqgörən siyasəti nəticəsində bu gün şanlı Qələbəmizin simvoluna çevrilib.