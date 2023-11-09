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МИД: Азербайджанский флаг стал символом славной победы

МИД: Азербайджанский флаг стал символом славной победы Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 10:42
МИД: Азербайджанский флаг стал символом славной победы

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю 9 ноября - Дня Государственного флага.

Как сообщает Report, публикация размещена на странице ведомства в социальной сети "X".

"Трехцветный флаг, символ азербайджанского народа, государственности и независимости, в результате дальновидной политики победоносного Верховного главнокомандующего сегодня превратился в символ нашей славной победы. Да здравствует Азербайджан!", - говорится в публикации.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов также поздравил азербайджанский народ с Днем флага.

"9 ноября исполняется 105 лет со дня принятия нашего трехцветного государственного флага, символа славного и победоносного государства. Пусть наш трехцветный флаг всегда развевается в небе суверенного, могучего Азербайджана!",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке MFA: ‘Our tricolor flag has become a symbol of our glorious victory today’ 
Версия на азербайджанском языке XİN: "Üçrəngli bayrağımız bu gün şanlı Qələbəmizin simvoluna çevrilib"

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