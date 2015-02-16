МИД: Азербайджан полностью поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило убийство террористами граждан Египта. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы МИД Хикмета Гаджиева.

"Мы категорически осуждаем зверское убийство террористами 21 гражданина Арабской Республики Египет. Мы выражаем глубочайшие соболезнования египетскому народу и семьям убитых. Как страдающее от терроризма государство, Азербайджанская Республика разделяет скорбь египетского народа и еще раз категорически осуждает все формы и проявления терроризма. Азербайджанская Республика полностью поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом", - заявил Х.Гаджиев.