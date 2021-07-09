МИД: Азербайджано-российские переговоры прошли в духе конструктивного диалога

6-9 июля 2021 года в городе Баку под председательством заместителя министра иностранных дел, специального представителя президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Х.А.Халафова и руководителя российской делегации в Совместн

6-9 июля 2021 года в городе Баку под председательством заместителя министра иностранных дел, специального представителя президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Х.А.Халафова и руководителя российской делегации в Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии А.А.Билялитдинова состоялось девятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

На заседании обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации, утверждены документы, необходимые для организации и проведения полевых демаркационных работ. Установка пограничных знаков будет продолжена в соответствии с Планом работ Совместной азербайджано-российской демаркационной Комиссии на 2021 год.

При проведении демаркационных работ отмечена слаженная конструктивная работа специалистов обоих государств.

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Следующее заседание Совместной комиссии состоится на территории Российской Федерации. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.