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МИД: Азербайджано-российские переговоры прошли в духе конструктивного диалога

МИД: Азербайджано-российские переговоры прошли в духе конструктивного диалога 6-9 июля 2021 года в городе Баку под председательством заместителя министра иностранных дел, специального представителя президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Х.А.Халафова и руководителя российской делегации в Совместн
Внешняя политика
9 июля 2021 г. 11:34
МИД: Азербайджано-российские переговоры прошли в духе конструктивного диалога

6-9 июля 2021 года в городе Баку под председательством заместителя министра иностранных дел, специального представителя президента Азербайджанской Республики по вопросам границ и Каспийского моря Х.А.Халафова и руководителя российской делегации в Совместной российско-азербайджанской демаркационной комиссии А.А.Билялитдинова состоялось девятое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана.

На заседании обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации, утверждены документы, необходимые для организации и проведения полевых демаркационных работ. Установка пограничных знаков будет продолжена в соответствии с Планом работ Совместной азербайджано-российской демаркационной Комиссии на 2021 год.

При проведении демаркационных работ отмечена слаженная конструктивная работа специалистов обоих государств.

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Следующее заседание Совместной комиссии состоится на территории Российской Федерации. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan-Russia negotiations held in spirit of constructive dialogue 
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan-Rusiya danışıqları konstruktiv dialoq ruhunda keçirilib

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