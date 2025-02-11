МИД Азербайджана: Заявления премьера Армении искажают реальность

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с целями Общины Западного Азербайджана в статье, опубликованной 10 февраля в "Armenpress", направлены на искажение реальности и введение в заблуждение мировой общественности.

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в статье, опубликованной 10 февраля в "Armenpress", в связи с целями Общины Западного Азербайджана направлены на искажение реальности и введение в заблуждение мировой общественности.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявления Пашиняна о якобы готовящемся нападении Азербайджана на Армению и целях Общины Западного Азербайджана.

По его словам, Армения за последние три года значительно нарастила военный бюджет, закупая наступательное вооружение, представляющее угрозу для Азербайджана.

"Премьер-министр, защищающий право на обладание военным потенциалом, представляет страну, которая после 30-летней военной агрессии, несмотря на обязательства, взятые согласно Трехстороннему заявлению, в течение трех лет после окончания 44-дневной войны содержала на территории Азербайджана более десяти тысяч подготовленных вооруженных формирований, оснащенных тяжелым вооружением.

После окончания 44-дневной войны военные расходы Армении увеличились примерно в три раза - с около 600 млн долларов в 2021 году до 1,6 млрд долларов в 2024 году. Более того, согласно недавно подписанным военным контрактам, Армения приобретает наступательное вооружение, способное в основном наносить дальние удары по территориям Азербайджана", - заявил он.

Гаджизаде подчеркнул, что с учетом продолжающихся территориальных претензий в Конституции и правовых актах Армении, а также роста реваншизма, обоснование со стороны руководства Армении о причинах наращивания военного потенциала является неискренним и представляет прямую угрозу безопасности Азербайджана.

"Кроме того, абсолютно безосновательны утверждения армянской стороны о деятельности и целях Общины Западного Азербайджана, основной целью которой является безопасное и достойное возвращение азербайджанцев на свои земли, откуда они были изгнаны, основываясь на праве на возвращение, закрепленном во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других международных актах. Отрицание премьер-министром Армении этого права под различными предлогами, в том числе путем неверного толкования заявленных целей Общины, еще раз демонстрирует уровень жестокости политики этой страны, которая привела к тому, что в Армении, где когда-то азербайджанцы составляли основную часть населения страны, сейчас их нет", - отметил представитель МИД.

К сожалению, ссылки премьер-министра Армении на встречу в Праге 2022 года, Алма-Атинскую декларацию 1991 года и на пункты проекта мирного соглашения, предназначенные для фиксации отсутствия каких-либо претензий Армении к Азербайджану, были сведены на нет самим Пашиняном, когда он через несколько месяцев, в сентябре 2023 года, направил поздравительное послание в связи с "независимостью" марионеточного режима на территориях Азербайджана, а также когда премьер проигнорировал территориальные претензии, содержащиеся в Конституции Армении, и оговорки, сделанные при присоединении к Алма-Атинской декларации.

Представитель МИД отметил, что Армения, вместо того чтобы приветствовать судебный процесс над лицами, обвиняемыми в военных преступлениях, называет этот суд "постановочным" и не заинтересована в заживлении ран, причиненных на протяжении десятилетий, и в выявлении правды, которую может раскрыть этот процесс.

Гаджизаде также отметил, что Ереван уклоняется от выполнения обязательств, включая разблокирование коммуникаций:

"Вместо того чтобы предпринимать практические шаги по выполнению своих обязательств, в том числе по разблокированию коммуникаций между другими территориями Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, Армения отвлекает внимание от этого процесса. Выдвижение Арменией по существу незначительных предложений вместо практических шагов приводит к недоразумениям и искажает реальность.

Что касается механизмов контроля над вооружениями, которые премьер-министр настойчиво продвигает, хорошо известно, что на протяжении более 30 лет Армения грубо нарушала и деградировала механизмы контроля над вооружениями, в которых сама участвовала, скрывала большую часть своей военной техники и вооружений от международных механизмов контроля над вооружениями и незаконно размещала их на наших территориях. Такой подход к международным договорам позволяет сделать вывод о неискренности позиции Армении".

В этой связи Гаджизаде добавил, что Азербайджан призывает Армению отказаться от провокационных заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира.