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МИД Азербайджана: Заявления и.о. помощника госсекретаря США вызывают сожаление

МИД Азербайджана: Заявления и.о. помощника госсекретаря США вызывают сожаление В МИД Азербайджана назвали вызывающими сожаление заявления исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким о ситуации в регионе.
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 16:32
МИД Азербайджана: Заявления и.о. помощника госсекретаря США вызывают сожаление

В МИД Азербайджана назвали вызывающими сожаление заявления исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким о ситуации в регионе.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя заявления Ю.Ким в ходе слушаний в Сенате США.

По его словам, заявления помощника госсекретаря абсолютно не отражают текущую ситуацию и реалии в регионе в постконфликтный период.

А.Гаджизаде напомнил, что инициатором и организатором слушаний в Сенате был проармянский сенатор Роберт Менендес, известный традиционной враждебной позицией по отношению к нашей стране.

Представитель МИД также подчеркнул, что в настоящий момент продолжается федеральное уголовное расследование в отношении проармянского сенатора Роберта Менендеса по обвинению в коррупции.

"Тот факт, что сенатор, несмотря на продолжающееся расследование, все еще занимается антиазербайджанской пропагандой, основываясь на ложных утверждениях радикальных представителей армянской диаспоры, в очередной раз доказывает, что принципы политической этики чуждое для него понятие", - сказал он.

А.Гаджизаде в лице американской стороны призвал мировое сообщество не вестись на клеветническую кампанию Армении против Азербайджана, и не участвовать в действиях, которые способствуют дестабилизации в регионе.

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