​МИД Азербайджана: Заявление генсека СЕ в связи со смертью журналиста Расима Алиева служит политизации уголовного дела

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана выразило отношение к заявлению Генерального секретаря Совета Европы Турбьорна Ягланда в связи со смертью журналиста Расима Алиева.

Как заявил Report глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, заявление Генерального секретаря Совета Европы Турбьорна Ягланда в связи со смертью журналиста Расима Алиева не соответствует сути уголовного дела и служит его политизации: "Журналистская деятельность покойного Расима Алиева также представлена неверно. К сожалению, определенные круги взяли за правило целенаправленно политизировать любое уголовное дело в Азербайджане".

Представитель МИД отметил, что правоохранительными органами проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по расследованию уголовного дела в связи со смертью журналиста Расима Алиева. Виновные по данному делу понесут заслуженное наказание в рамках закона: "Главной целью и приоритетом азербайджанского государства являются защита прав и интересов граждан, верховенство закона, обеспечение фундаментальных свобод и прав, в том числе, свободы СМИ.

В Азербайджане существует тесный диалог между государственными структурами и гражданским обществом, и это проявляет себя в обсуждении всех важных вопросов, включая права человека. Представители Совета Европы также принимают участие во встречах, характеризующих подобный диалог, и вызывает удивление тот факт, что генеральный секретарь Совета Европы не знает об этом.

Мы призываем СЕ и остальные круги прекратить попытки политизации этой трагедии, приведшей к смерти Расима Алиева, а также данного уголовного дела".