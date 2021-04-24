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МИД Азербайджана: Заявление Байдена вызывает сожаление

МИД Азербайджана: Заявление Байдена вызывает сожаление Искажение исторических фактов в заявлении Президента США Джо Байдена по поводу событий 1915 года вызывает сожаление.
Внешняя политика
24 апреля 2021 г. 21:07
МИД Азербайджана: Заявление Байдена вызывает сожаление

Искажение исторических фактов в заявлении Президента США Джо Байдена по поводу событий 1915 года вызывает сожаление.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Те, кто политизирует так называемый «геноцид армян», умалчивают о массовых убийствах более 500 000 человек армянскими вооруженными формированиями в то время, а также о массовых убийствах, совершенных армянскими дашнаками в Баку и других регионах Азербайджана в марте 1918 года.

Неправильно представляя события, произошедшие 100 лет назад, неспособность дать справедливую оценку геноциду, совершенному Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов.

События 1915 года должны изучать историки, а не политики. Однако, как известно, Армения, которая хочет скрыть происходящее и пытается изобразить себя угнетенной страной, не приняла предложение Турции расследовать события того периода совместной исторической комиссией.

Фальсификация истории, попытки «переписать историю» и использование ее для политического давления недопустимы», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Co Baydenin bəyanatı təəssüf doğurur"

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