МИД занимается вопросом освобождения 18 граждан Азербайджана, удерживаемых в Эритрее

МИД Азербайджана занимается вопросом освобождения граждан Азербайджана, удерживаемых в Эритрее.

МИД Азербайджана занимается вопросом освобождения 18 граждан, удерживаемых в Эритрее после ареста трех судов под азербайджанским флагом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, ведомство взяло ситуацию под контроль сразу после получения первичной информации о происшествии 7 ноября 2024 года. Дипломаты незамедлительно приступили к необходимым мерам.

Гаджизаде напомнил, что три судна - "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3" - под азербайджанским флагом и эксплуатируемые филиалом компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане, на пути из Суэцкого канала в Абу-Даби были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

"Азербайджанские суда попытались заранее связаться с портовыми управлениями Эритреи, однако сделать этого не удалось. Суда вошли в территориальные воды Эритреи на глубину в 12 миль и уполномоченные ведомства этой страны посчитали вход несанкционированным, на основании чего задержали суда", - сказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что среди задержанных находятся 18 граждан Азербайджана.

"МИД продолжает принимать необходимые меры для скорейшего решения вопроса, в том числе освобождения судов и членов экипажа, а также оказания необходимой консульской правовой помощи", - сказал Гаджизаде.