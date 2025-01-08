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МИД занимается вопросом освобождения 18 граждан Азербайджана, удерживаемых в Эритрее

МИД занимается вопросом освобождения 18 граждан Азербайджана, удерживаемых в Эритрее МИД Азербайджана занимается вопросом освобождения граждан Азербайджана, удерживаемых в Эритрее.
Внешняя политика
8 января 2025 г. 12:36
МИД занимается вопросом освобождения 18 граждан Азербайджана, удерживаемых в Эритрее

МИД Азербайджана занимается вопросом освобождения 18 граждан, удерживаемых в Эритрее после ареста трех судов под азербайджанским флагом.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, ведомство взяло ситуацию под контроль сразу после получения первичной информации о происшествии 7 ноября 2024 года. Дипломаты незамедлительно приступили к необходимым мерам.

Гаджизаде напомнил, что три судна - "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3" - под азербайджанским флагом и эксплуатируемые филиалом компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане, на пути из Суэцкого канала в Абу-Даби были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

"Азербайджанские суда попытались заранее связаться с портовыми управлениями Эритреи, однако сделать этого не удалось. Суда вошли в территориальные воды Эритреи на глубину в 12 миль и уполномоченные ведомства этой страны посчитали вход несанкционированным, на основании чего задержали суда", - сказал он.

Представитель ведомства подчеркнул, что среди задержанных находятся 18 граждан Азербайджана.

"МИД продолжает принимать необходимые меры для скорейшего решения вопроса, в том числе освобождения судов и членов экипажа, а также оказания необходимой консульской правовой помощи", - сказал Гаджизаде.

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Версия на английском языке MFA working on release of 18 Azerbaijani citizens detained in Eritrea
Версия на азербайджанском языке XİN Eritreyada girov götürülən gəmi ilə bağlı məsələni nəzarətə götürüb, heyətin sərbəst buraxılmasına çalışır

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