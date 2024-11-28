МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах Польши

Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило вызван в Министерство иностранных дел.

Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило вызван в Министерство иностранных дел в связи с действиями президента его страны Анджея Дуды в ходе визита в Армению.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, Анджей Дуда посетил армяно-азербайджанскую приграничную зону, территорию вблизи села Кярки, все еще находящегося под оккупацией Армении, и участвовал в пропаганде против Азербайджана совместно с миссией ЕС в Армении. Дипломату выразили решительный протест в связи с действиями польского лидера и напомнили, что миссия ЕС используется как инструмент против Азербайджана вопреки заявленным целям содействия стабильности в регионе и укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эта провокация противоречит азербайджано-польским отношениям. Дипломату указали на необходимость воздерживаться от подобных шагов, затрагивающих законные интересы безопасности Азербайджана, сообщили в МИД.