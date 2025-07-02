МИД Азербайджана выразил протест послу РФ в связи с недружественными действиями Москвы

МИД Азербайджана вызвал посла Российской Федерации

МИД Азербайджана вызвал посла Российской Федерации Михаила Евдокимова, дипломату выразили протест в связи недружественными действиями российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Встречу с послом провел заместитель министра иностранных дел Араз Азимов. Азербайджанская сторона вновь выразила глубокую обеспокоенность в связи с гибелью двух азербайджанцев и тяжелыми ранениями нескольких соотечественников в результате противоправных действий российских силовиков в Екатеринбурге 27 июня.

Было отмечено, что заявления российской стороны о причинах смерти братьев Сафаровых противоречат результатам экспертизы, проведенной в Азербайджане. На телах имеются явные следы насилия.

Послу также сообщили о недопустимости проявлений этнической нетерпимости в российских СМИ, в том числе использования таких выражений, как "этническая преступная группа" по отношению к азербайджанцам.

Азербайджан ожидает от российской стороны, как сообщили дипломату, всестороннего и объективного расследования нарушений закона, допущенных российскими правоохранительными органами, и наказания виновных. При этом было отмечено, что попытки представить позицию азербайджанской стороны как вмешательство во внутренние дела России безосновательны.

Евдокимову также сообщили о необоснованности претензий российской стороны касательно операции правоохранительных органов в офисе агентства "Sputnik-Азербайджан". Было отмечено, что принятые меры соответствовали законодательству Азербайджанской Республики, и в настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

В МИД напомнили, что инцидент со сбитием пассажирского самолета AZAL в воздушном пространстве России в декабре прошлого года и без того оказал негативное влияние на двусторонние отношения. Азербайджан считает недопустимым отсутствие с российской стороны должных действий после данного инцидента, а также попытки исказить факты и распространить дезинформацию об Азербайджане руками официальных лиц и представителей российских СМИ.

Азербайджанская сторона ожидает от России полного и прозрачного расследования катастрофы AZAL, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим, эти шаги имеют большое значение для устранения негативной атмосферы в двусторонних отношениях, сообщили Евдокимову в МИД.

На встрече также было отмечено, что неуважительные заявления российских общественно-политических деятелей и медиа-организаций о суверенитете, территориальной целостности Азербайджана и азербайджанском народе в последние 4-5 месяцев – один из факторов, негативно сказывающихся на двусторонних отношениях.

Евдокимову сообщили, что вышеперечисленные действия Российской Федерации противоречат духу дружбы и взаимного уважения между странами, вызывают дополнительную напряженность и негативно влияют на двусторонние отношения.

Российская сторона была призвана принять необходимые меры для устранения напряженности и негативной атмосферы в двусторонних отношениях.