МИД Азербайджана: Выясняются причины крушения самолета AZAL в Казахстане

14:35

Выясняются причины крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что с первых минут происшествия Генеральное консульство Азербайджана в городе Актау работает на месте происшествия.

"В координации с казахстанской стороной экстренными спасательными службами принимаются срочные оперативные меры", - говорится в сообщении.

Добавляется, что среди выживших в авиакатастрофе есть тяжелораненые: "На борту находилось 62 пассажира, 5 членов экипажа, всего 67 человек. По предварительным данным, выжили 32 человека, среди них есть тяжелораненые. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева создана государственная комиссия под председательством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.