О нас

МИД Азербайджана: Выясняются причины крушения самолета AZAL в Казахстане

МИД Азербайджана: Выясняются причины крушения самолета AZAL в Казахстане 14:35
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 14:57
МИД Азербайджана: Выясняются причины крушения самолета AZAL в Казахстане

Выясняются причины крушения самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" вблизи города Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что с первых минут происшествия Генеральное консульство Азербайджана в городе Актау работает на месте происшествия.

"В координации с казахстанской стороной экстренными спасательными службами принимаются срочные оперативные меры", - говорится в сообщении.

Добавляется, что среди выживших в авиакатастрофе есть тяжелораненые: "На борту находилось 62 пассажира, 5 членов экипажа, всего 67 человек. По предварительным данным, выжили 32 человека, среди них есть тяжелораненые. По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева создана государственная комиссия под председательством премьер-министра Али Асадова для расследования причин авиакатастрофы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Some survivors of plane crash are in critical condition
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Təyyarə qəzasında sağ qalanlar arasında vəziyyəti ağır olanlar var

Экслюзивные новости

МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi