МИД Азербайджана выступил с заявлением по поводу ударов США по ядерным объектам Ирана

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу ударов США по ядерным объектам Ирана.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу ударов США по ядерным объектам Ирана.

Как сообщает Report, в заявлении ведомство призывает все стороны отдать предпочтение диалогу и дипломатии.

"Выражаем глубокую обеспокоенность дальнейшим обострением ситуации после военных операций США, направленных на ядерные объекты в Исламской Республике Иран.

Призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от дальнейшего обострения ситуации и отдавать предпочтение диалогу и дипломатии для решения существующих проблем", - отмечается в заявлении.