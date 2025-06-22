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МИД Азербайджана выступил с заявлением по поводу ударов США по ядерным объектам Ирана

МИД Азербайджана выступил с заявлением по поводу ударов США по ядерным объектам Ирана Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу ударов США по ядерным объектам Ирана.
Внешняя политика
22 июня 2025 г. 16:12
МИД Азербайджана выступил с заявлением по поводу ударов США по ядерным объектам Ирана

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу ударов США по ядерным объектам Ирана.

Как сообщает Report, в заявлении ведомство призывает все стороны отдать предпочтение диалогу и дипломатии.

"Выражаем глубокую обеспокоенность дальнейшим обострением ситуации после военных операций США, направленных на ядерные объекты в Исламской Республике Иран.

Призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от дальнейшего обострения ситуации и отдавать предпочтение диалогу и дипломатии для решения существующих проблем", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry issues statement on US strikes on Iranian nuclear facilities
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hücumları ilə bağlı bəyanat yayıb

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